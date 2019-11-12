باريس 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج أمس، في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية العليا للتعليم 2030، باليونسكو الذي أقيم في باريس.وناقش الاجتماع مدى التقدم المحرز على المستوى العالمي والجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى تحقيق الغايات المنشودة.وفي ورقة عمل المجموعة العربية التي قدمها المكتب تمت الإشارة إلى التنوع الحضاري والديمغرافي والجغرافي والاقتصادي للمنطقة العربية، وأثر ذلك على مستويات الوصول إلى تحقيق التعليم الجيد والمنصف لكل الأبناء والبنات بحلول 2030، وأثر الأزمات والحروب على التعليم بالمنطقة العربية.كما تضمنت الورقة بعض قصص النجاح في المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بالحوكمة ورخص المعلمين وبناء المناهج وتدريب المعلمين وبرامج الطفولة المبكرة، إلى جانب بعض الجهود والمبادرات الداعمة للتعليم في مناطق الأزمات.وخلصت الورقة إلى تحديات مستقبل التعليم في المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بجودة التعليم والعلاقة بين سوق العمل المستقبلي والتعليم.// انتهى //13:49ت م0122