الأحساء 15 ربيع الأول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسواصل ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية بالمملكة، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت عنوان "مهارات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية"، بعدد من الجلسات والنقاشات وأوراق العمل التي تصب في تقييم وتجويد ومستقبل التربية البدنية.وشهدت جلسات الملتقى ليومه الثاني، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، حلقات نقاش وطرح مجموعة من أوراق العمل قدمها رؤساء ومشرفو أقسام التربية البدنية بمختلف المناطق التعليمية، ومن أبرز العناوين التي طرحت "مستقبل التربية البدنية " و"دور التقويم التربوي في تحسين المخرجات التعليمية"، و"أساليب وأدوات تقويم الطالب في التربية البدنية" و" التقويم والاختبارات في التربية البدنية" و" أساليب وأدوات للقيم والاتجاهات في نظام المقررات للتربية البدنية"، و" استخدام استراتيجية التعلم بالمشاريع في مقرر التربية البدنية" و"تفعيل الألعاب الأولمبية في دروس التربية البدنية".// انتهى //13:50ت م0123