سكاكا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، معرض الكتاب الخامس بجامعة الجوف، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين.وكان في استقبال سموه لدى وصوله المعرض، معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، حيث قام سموه بتدشين المكتبة المتنقلة التي تشرف عليها شؤون المكتبات بالجامعة وتهدف لخدمة المجتمع ونشر المعرفة من خلال التنقل في الميادين العامة ومناسبات المنطقة.عقب ذلك قص سمو أمير منطقة الجوف شريط الافتتاح وتجول في أرجاء المعرض، مطلعاً على أركان دور النشر والجامعات والجهات المشاركة البالغ عددها أكثر من 60 جهة ، كما وقف سموه على الركن المخصص لمكتبات الطفل.وفي الختام تسلم سمو أمير منطقة الجوف من معالي مدير جامعة الجوف عدداً من مطبوعات الجامعة تتضمن كتباً من إصدارات مركز النشر العلمي، ونُسخاً من المجلات العلمية التي تصدرها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.ورفع معالي الدكتور إسماعيل البشري ، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه المستمر لجامعة الجوف بجميع برامجها وفعالياتها العلمية والثقافية، وحرصه على الحضور الشخصي دعماً للجامعة.يُذكر أن المعرض سيصاحبه مجموعة من الفعاليات المنبرية المتنوعة طيلة أيام إقامته، ويستقبل زواره يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.// انتهى //13:52ت م0125