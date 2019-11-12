نجران 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واساستعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، التقرير الختامي لأعمال وإنجازات فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، قدمه مدير الفرع، الرائد عبدالهادي بن محمد بن قعوان.واطلع سموه على تفاصيل التغطية الجغرافية للمركز، والإنتاجية والإنجازات، وأبرز الأعمال التي شارك فيها الفرع، في المنافذ، وفي مبادرة طريق مكة، إضافة إلى الزيارات الميدانية ولقاءات الشراكة.من جهته، أكد مدير فرع المركز حرصه وفريق العمل على الاستمرارية في تطبيق أعلى معايير الجودة، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات للمواقع كافة، وتوسيع الشراكات مع القطاعات المستفيدة.// انتهى //14:04ت م0128