الأحساء 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء، اليوم، الدراسة الأولية للشارة الخشبية بمشاركة (40) متدرباً من جوالة الكلية والمعاهد الصناعية والهيئة العامة للرياضة ،بإشراف المفوضية الكشفية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية .وأكد عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني، أهمية الحركة الكشفية ودورها في المجتمع، كونها حركة تربوية تطوعية، تهدف للإسهام في تنمية الشباب، وإكسابهم مهارات ومعارف وخبرات تساعدهم على تحقيق دورهم في الحياة وفي مجتمعهم وأسرتهم.من جانبه، أشار قائد الدراسة مشرف النشاط الكشفي بالكلية القائد الدولي محمد بن صالح المحيفيظ، أن الهدف من الدراسة استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها، وبإمكان كل متدرب أن يشرح المفاهيم الأساسية للحركة الكشفية، ويقدم نبذة حول تاريخ الحركة الكشفية، ويصف الطريقة الكشفية، ويمارس عددا من التقاليد الكشفية الأساسية.وتضمن المحتوى التدريبي التعريف بالحركة الكشفية وأهدافها ومبادئها ووسائلها وتنظيمها، ونبذة موجزة في تاريخ الحركة الكشفية عالميا وعربيا ومحليا، والهيكل التنظيمي للجمعية، والطريقة الكشفية كمفهوم عام مع التركيز على الوعد والقانون، والملابس الكشفية مكوناتها، ألوانها، الشعار الكشفي، الشارة الكشفية ،ممارسة التقاليد الكشفية من نداءات، تشكيلات، الزيارة الصباحية، الاصطفاف، رفع العلم، التخييم في نهاية الدراسة وتطبيق الأسس الكشفية في المخيم .// انتهى//14:04ت م0129