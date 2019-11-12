الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسوافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام المياه .وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام المياه في جلسة سابقة , قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي .ويهدف مشروع النظام إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها ، وضمان استدامتها ، وإدارتها ، وتنظيم شؤونها ، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية .وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي , وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة , قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي .وتتكون اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس والمدرسين في الحرمين الشريفين من عشرين مادة , وتهدف إلى تنظيم شؤون التدريس , وبيان واجبات المدرسين ومسؤولياتهم وحقوقهم .كما وافق المجلس على تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10/7/1397 هـ .واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان , وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه تعديل المادة .وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439/1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير , حيث وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي , الموقع في مدينة سيؤول بتاريخ 23/10/1440هـ , الموافق 26/6/2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي .كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التنمية الاجتماعية, الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 17/4/1440هـ , الموافق 24/12/2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة .كما وافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة , الموقع في مدينة إسلام أباد بتاريخ 12/6/1440هـ , الموافق 17/2/2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق.// انتهى //15:30ت م0192