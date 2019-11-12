بريدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا، يرافقها عدد من مسؤولات المجلس، اللاتي قدمن للسلام على سموه، وتسليمه تقريرًا عن معسكر تبيان التقني البرمجي.ورحب سمو أمير القصيم بهن ، منوهًا بما اطلع عليه في التقرير النهائي لمعسكر تبيان التقني البرمجي، مبديًا فخره واعتزازه في ذلك وما يساعد على فتح المجال أكثر وأكثر لكل مايخدم عمل المرأة بالمنطقة, مثنيًا سموه على ما تقدمه المرأة بالمنطقة من حراك إيجابي متميز, مقدمًا شكره لأمينة مجلس فتيات المنطقة ولكافة فريق العمل على هذه الأعمال المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.من جانبه, بينت أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا، أن معسكر تبيان التقني البرمجي كان بحضور مدربي مجتمع النساء الرائدات المعتمد من مطورون قوقل، مشيرةً إلى أن المعسكر درب 90 متدربة وله تعاون آخر مع تعلم الشبكات لتدريب متدربات معسكر تبيان لمدة عام، مفيدةً أن طالبات المعسكر قد باشرن وظائفهن في القطاعات المختلفة, مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه وتحفيزه الدائم لكل عمل خادم للمنطقة وأهلها.كما كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل، خلال اللقاء مدربين من شبكة قوقل وشبكات الأمن السيبراني وفريق العمل وشركاء النجاح.// انتهى //15:32ت م0195