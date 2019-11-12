الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن نسخة مهرجان الرياض للتسوق 2019 التي تواكب موسم الرياض في دورته الأولى، ستكون دورة استثنائية وفي فترة ذهبية، نظير ما يجده موسم الرياض الذي يقام تحت روزنامة مواسم السعودية، من اهتمام ومتابعة غير مسبوقة من داخل المملكة وخارجها، في ظل حجم الفعاليات الكبير وتنوعها وتميزها بالشكل الذي يواكب أهمية الرياض كعاصمة لها حضور وشهرة بين مدن العالم.وأوضح في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن مهرجان الرياض للتسوق في دورته 15 سيجد كما وجدت الدورات السابقة الاهتمام والدعم من غرفة الرياض، ممثلة في لجنة السياحة والترفيه، وسيكون له دوراً في إبراز وتميز الرياض بالمراكز التجارية الكبرى التي تعد الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بحركة تجارية وشرائية جيدة على مدار العام، فيما يتميز المهرجان بتقديم تخفيضات وعروض خاصة بالمهرجان، فضلا عن عدد من الفعاليات والمسابقات التي ستنظمها الجهات المشاركة بالمهرجان.وأفاد أن مهرجان الرياض للتسوق أوجد على مدار الأعوام الماضية حضوراً لدى أهالي العاصمة وزوارها من مختلف المناطق، وكان جزء مهم من سياحة التسوق الصيفية، وفي هذه السنة يواكب موسم الرياض وفي فترة مختلفة نسبيا، حيث تزدحم المدينة بالزوار والسواح، ولذلك حرصنا أن تتوفر لهم المزيد من الخيارات الواسعة والمتميزة من خلال الجهات المشاركة، ونأمل أن نكون قد أسهمنا بجزء بسيط لخدمة الرياض وأهلها.// انتهى //15:34ت م0198