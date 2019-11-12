أبها15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسرعى وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أمس، اختتام فعاليات الأولمبياد الرياضي الـ 6 ، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ممثلة في وكالة العمادة للأنشطة الرياضية، وذلك في الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بأبها.واشتمل الأولمبياد في نسخته الـ 6 للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجاري على 5 بطولات في عدد من الأنشطة الرياضية، شملت (التنس الأرضي، والكاراتيه، وألعاب القوى، وكرة الطائرة الشاطئية، وكذلك كرة القدم لخماسي الصالات).فيما شهد حفل ختام الأولمبياد تتويج الفائزين في كل بطولة، حيث توِجت البرامج المشتركة بالجامعة بكأس الأولمبياد لبطولة كرة القدم لخماسي الصالات، كذلك حصلت كلية الصيدلة على المركز الثاني في البطولة، فيما حصلت كلية الأعمال على المركز الثالث، كما تم تتويج كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها بكأس بطولة التنس الأرضي والمركز الأول، فيما حققت كلية علوم الحاسب الآلي المركز الثاني، وحصلت كلية الطب على المركز الثالث في ذات البطولة، كذلك حصلت كلية الشريعة وأصول الدين على المركز الأول في بطولة الكاراتيه، فيما حصلت على المركز الثاني كلية العلوم.وفي بطولة ألعاب القوى تصدرت كلية الهندسة المنافسة بتحقيقها المركز الأول، وجاء في المركز الثاني وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكلية الطب في المركز الثالث، كما حققت كلية الهندسة أيضًا المركز الأول في بطولة كرة الطائرة الشاطئية، واحتلت كلية التربية المركز الثاني، وحصلت البرامج المشتركة على المركز الثالث.يذكر أن وكالة الأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة تنظم بشكل دوري منافسات وبطولات رياضية طلابية، تهدف من خلالها إلى صقل مواهب طلاب الجامعة في مختلف المجالات الرياضية.// انتهى //15:40ت م0201