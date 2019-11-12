الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 58.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7981.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 112 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الأسماك، وأبو معطي، والكثيري، وثوب الأصيل، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الحكير، وتهامة، والخليجية العامة، ومجموعة فتيحي، ومهارة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.78%.فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وأميانتيت، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، وثوب الأصيل، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 63.76 نقطة ليقفل عند مستوى 6911.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 195 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم تقاسمتها 6681 صفقة.// انتهى //15:40ت م0203