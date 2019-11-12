الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأقام مركز التأهيل الشامل للاناث بالملز التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ورشة عمل بعنوان " توحيد إجراءات العمل لقسم الخدمات الاجتماعية "، قدمتها الاخصائية الاجتماعيه سارة دغريري .وتهدف الورشة التي استمرت يومين، إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لذوي الإعاقة ، متضمنةً عرضاً مرئياً وشرحاً للهيكل التنظيمي لإدارة الخدمات الاجتماعية، وماهية المتابعة الاجتماعية التي تحسن مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومتابعة الخطة العلاجية للحالة من قبل الاخصائي الاجتماعي ، وشرح التأهيل المجتمعي باستخدام الاستمارات الخاصة ، وتبيان دور الاخصائي الاجتماعي في الارشاد الاسري وحل المشكلات داخل اطار الأسرة .// انتهى //15:41ت م0204