جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسنظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ، عبر سجن بريمان ، بالتعاون مع احدى الشركات المختصصة، برنامجاً تدريبياً لأسر المستفيدين في الإرشاد الأسري ودورهم في استكمال العملية الإصلاحية.وأوضح مدير سجن بريمان المقدم دكتور محمد فايز القرني , أن البرنامج يأتي امتداداً لبرامج مركز ثقة لإعادة إدماج المستفيدين في المجتمع من خلال تعزيز العلاقة بين المستفيد وأسرته.من جانبها أشارت المشرفة على البرنامج, مريم سعد ، أن عدد الملتحقين بالبرنامج ( ١٣ ) أسرة ، إلى جانب عقد سلسلة من البرامج تستهدف ذوي المستفيدين ، بهدف رعاية لاحقة بعد الافراج.يذكر أن تلك البرامج التي تستهدف أسر النزلاء , ترسيخ فعلي لبرنامج الرعاية اللاحقة ، وتهيئة ذوي النزيل لاستقبال ابنهم واحتوائه ومتابعته بعد الإفراج عنه ، حيث تعد سجون منطقة مكة المكرمة ذات ريادة في مجال الإصلاح والتأهيل.// انتهى //15:43ت م0205