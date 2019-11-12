جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ، معتبرة ذلك إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية.وحملت المنظمة إسرائيل قوة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير ، داعيةً للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وحمل إسرائيل على وقف إنتهاكاتها وإعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني ، وإحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي.// انتهى //15:43ت م0206