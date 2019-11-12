الجزائر 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسكشفت وحدة عملياتية للجيش الجزائري، عن خمسة مخابئ للإرهابيين وكمية من الذخيرة خلال عملية تمشيط بمنطقة جبل الصفراء ببلدية عين الريش في محافظة المسيلة جنوب شرق العاصمة الجزائر.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأن وحدات تابعة للجيش الوطني الجزائري بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، أوقفت سبعة أشخاص وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع وثلاث قطع من مادة الديناميت.// انتهى //17:00ت م0242