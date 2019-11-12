الخرطوم 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية الدكتور الصديق عبدالعزيز عبدالله اليوم، مدير المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الهجرة الدولية كاميلا قوديو التي تزور لسودان حالياً.وثمن وكيل الخارجية خلال اللقاء دور المنظمة في تنفيذ مخرجات الميثاق العالمي للهجرة، وتسهيل عودة المهاجرين السودانيين، ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين والمهاجرين.من جانبها اثنت المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على دور السودان في إستضافة أعداد مقدرة من اللاجئين من دول الجوار, واستعرضت خطط منظمتها في العمل مع الحكومة السودانية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة.وأمن الطرفان على مواصلة التعاون والتنسيق في المجالات ذات الصلة ودعم خطط المنظمة للتوسع في أنشطتها.// انتهى //17:03ت م0244