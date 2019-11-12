الجوف 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واستواصل قوات الجيش الوطني اليمني التقدم في جبهة صبرين شرقي محافظة الجوف اليمنية، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، التي تلوذ بالفرار.وأكد أركان حرب محور الجوف اليمني العميد صادق العكيمي في تصريح نقله موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم الجيش اليمني, أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها بشكل كلي على مواقع أم الحجار وجبال صبرين بمديرية خب والشعف، نافيًا أن تكون الميليشيا قد استعادتها كما تروج لذلك في إعلامها.ولفت إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع الميليشيا الحوثية، في جبلي “الطائرة”، و”الأطحال”، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.من جهة أخرى، أكد العقيد في اللواء 155 مشاة ربيع القرشي أن قوات الجيش اليمني تمكنت من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع في الجبهة ذاتها من بينها موقع "الطويلات"، وكبدت الميليشيا المتمردة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.وأوضح أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، نزعت أكثر من 500 لغم أرضي، زرعتها ميليشيا الحوثي، في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.// انتهى //17:07ت م0245