القاهرة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8ر4 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم ليصل إلى 2ر732 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2ر1 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على تراجع نسبته 68ر0 % لينهي التداولات عند مستوى 98ر14669 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 61ر0 % ليسجل 07ر548 نقطة، وهبط مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 57ر0 % مسجلاً 93ر1453 نقطة.// انتهى //17:08ت م0246