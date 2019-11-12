جيزان ١٥ ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩م. واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان الدكتور طاهر عريشي وعدداً من الأعضاء المشاركين في مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع ، التي تنفذها الجمعية بالتعاون من مختلف الجهات الأمنية والحكومية بالمنطقة .واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال واثره على الفرد والمجتمع التي شارك فيها العديد من أبناء المنطقة عبر تنفيذ عدة معارض تشكيلية ومسرحيات وندوات وخطب بالجوامع ومحاضرات بمدارس التعليم بالمنطقة والجامعة وكلياتها على مدى أسبوعين .واطلع سمو أمير جازان على الجهود التوعوية والخدمات التي تقدمها الجمعية والأعمال المناطة بها والأهداف التي تسعى لتحقيقها لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدماتها , متمنياً التوفيق والسداد للقائمين على الجمعية والأعمال والمهام الموكلة إليهم .وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية التعاون بين الجمعية والجهات المختصة وعقد لقاءات دورية لتسهيل مهام الجمعية التي تعد الوحيدة على مستوى المملكة في مجال الأزمات النفسية والاجتماعية.من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية عن سعادته والجميع بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات منوهاً بمتابعة سموه وسمو نائبه لكافة أعمال الجمعية.//انتهى//17:08ت م0247