طرابلس 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسعقد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق اجتماعاً مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو حول ملف النازحين والإستراتيجة التي يكون من خلالها التعامل مع الملف.وأكد معيتيق خلال الاجتماع أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة العليا للنازحين بوضعها الآليات اللازمة لمعالجة ملف النازحين بالكامل وتذليل الصعوبات التي يواجهونها.وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع البعثة الأممية لوضع إستراتيجية للتعامل مع ملف النازحين وحلحلته.// انتهى //17:09ت م0248