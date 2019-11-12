سيدني 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واساندلعت حرائق في مساحة شاسعة من الساحل الشرقي لأستراليا اليوم ودمرت بعض المنازل وغطت سيدني بدخان ينبعث من حريق تخشى السلطات ألا تتمكن من السيطرة عليه قبل الأسبوع المقبل.وأسقطت طائرات مواد مثبطة للنيران من أعلى لإخماد حرائق غابات تهدد المنازل في الضواحي الشمالية لسيدني.وأوضح مفوض خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بنيو ساوث ويلز شين فيتزسيمونز للصحفيين في سيدني أن مهمة السيطرة على هذه الحرائق بالشكل الصحيح ليست يسيرة, مشيرًا إلى أن وضع الحرائق في شمال نيو ساوث ويلز ما زالت مستعرة.وتمثل حرائق الغابات تهديدا شائعًا ومهلكًا في فصل الصيف الجاف بأستراليا، لكن ضراوتها ووصولها بشكل مبكر في ربيع نصف الكرة الجنوبي فاجأ الكثيرين.وتنتشر النيران في ظروف شديدة الجفاف بعد ثلاث سنوات من الجفاف في أجزاء من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، ويقول خبراء إنها تتفاقم بسبب التغير المناخي.// انتهى //17:12ت م0250