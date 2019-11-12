مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم ،محاضرة توعوية بعنوان "نعمة التوحيد" بمركز أمن المنشآت بمكة المكرمة ألقاها مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري وذلك بمدينة تدريب أمن المنشآت بمكة المكرمة .وتناول العمري في حديثه فضل تحقيق التوحيد وأهميته وما ينال المحقق للتوحيد من الجزاء والثواب على توحيده في الداريين.وبين فضيلته حرص دولتنا منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله على نشر التوحيد بين أفراد المجتمع، في تعليمها ومنابرها الدعوية والإعلامية ونبذ الشرك والتحذير منه مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به رجل الأمن في حفظ أمن المجتمع في بلادنا،يذكر أن هذه البرامج تأتي ضمن الشراكات التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهات والقطاعات الحكومية والتي تحظى بدعم مستمر من معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //17:15ت م0251