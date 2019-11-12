الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واساستضافت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بالمعهد العالي للقضاء، أمس، ، معالي وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، الذي ألقى محاضرة بعنوان : "تاريخ الكتاب الفقهي "،ضمن برنامج لقاءات المعهد العالي للقضاء ، وذلك بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.واستعرض آل الشيخ الحركة العلمية الشاملة في تاريخ علم الفقه والتدوين الفقيه وتصنيفاته في المذاهب الأربعة، واجتهادات العلماء الفقهية.كما تطرق معاليه إلى المسائل الفقهية التي تهم طالب العلم، مقدماً توصيات علمية وبحثية في عدد من المحاور التي تفيد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمهمتين بهذا الشأن .من جانبه قدم معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري شكره لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ على هذا السرد التاريخي .// انتهى //17:20ت م0253