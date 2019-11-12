القاهرة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الرابع للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة سلطنة عمان ومشاركة ممثلي وزراء التجارة والصناعة في الدول العربية.وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام، مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن عدد من بنود الملحق القانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وأضاف، أن اللجنة أنشئت من أجل إعداد هذا الملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة، مبينًا أن جميع التجمعات الإقليمية، لديها ملحق خاص بتسهيل التجارة، ولكن الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية لم يكن لديها هذا الملحق الخاص بتسهيل التجارة.ولفت الانتباه إلى أن الملحق القانوني يتضمن عددًا من المواد التي تعكس رغبة الدول العربية في تقوية أواصر التعاون الاقتصادي، وتحرير التجارة العربية البينية وتوسعها داخل المنطقة العربية من خلال تعجيل حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها بما في ذلك سلع العبور "ترانزيت" بشكل يسمح لانسياب التجارة بين الدول الأعضاء بما يحقق زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية.// انتهى //17:34ت م0255