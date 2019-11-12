اقتصادي / اليونيسف: 14 مليون دولار لا تكفي لتمويل الخدمات بليبيا
الثلاثاء 1441/3/15 هـ الموافق 2019/11/12 م واس
طرابلس 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس
أكدت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف أنها تحتاج إلى أكثر من أربعة عشر مليون دولار لتمويل الخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح في ليبيا.
وقالت اليونيسف فى بيان لها: إن حوالي خمسة آلاف طالب تأثروا - في شهري يوليو وأغسطس الماضيين - بالصراعات المسلحة المستمرة في العاصمة طرابلس وضواحيها.
وأضافت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة : إن هناك قلقًا مستمرًا إزاء استمرار العنف الذي أدى إلى نزوح أكثر من مئة وثمانية وعشرين ألف شخص.
// انتهى //
18:19ت م
0277