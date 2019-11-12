طرابلس 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأكدت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف أنها تحتاج إلى أكثر من أربعة عشر مليون دولار لتمويل الخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح في ليبيا.وقالت اليونيسف فى بيان لها: إن حوالي خمسة آلاف طالب تأثروا - في شهري يوليو وأغسطس الماضيين - بالصراعات المسلحة المستمرة في العاصمة طرابلس وضواحيها.وأضافت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة : إن هناك قلقًا مستمرًا إزاء استمرار العنف الذي أدى إلى نزوح أكثر من مئة وثمانية وعشرين ألف شخص.// انتهى //18:19ت م0277