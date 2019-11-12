القطيف 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسافتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف، عبد الكريم بن عبد الله العليط ، اليوم فعاليات معرض "بمهارتي ارتقي" بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي بن عبد الله الشهري، ورئيس النشاط الثقافي بإدارة نشاط الطلابي بتعليم المنطقة الشرقية سامي بالطيور ، وعدد من المشرفين التربويين وذلك بمجمع مدارس دارين التعليمي.وتجول مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف والحضور بين أركان المعرض التي تضمنت عددًا من المشاريع والتجارب المتنوعة، وقام بتنفيذها الطلاب، وتولوا مهام التعريف والشرح الوافي لتلك الأعمال .وأعرب مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عن سروره بما شاهدوه بالمعرض، وما تضمنه من من إبداع لمشاريع، وتجارب نفذها الطلاب بأنفسهم، مؤكداً أن مثل هذه المعارض تعزز المفاهيم النظرية إلى العملية؛ من خلال محاكاة الطالب لما هو موجود في المقررات الدراسية مما يساعدهم على تنمية روح الإبداع، والابتكار، ودعم تحسين مخرجات التعليم .وفي الختام كرّم مدير تعليم القطيف المشاركين، والداعمين للفعالية، كما تسلّم من قائد المدرسة درعًا تذكاريًّا؛ نظير رعايته لفعاليات المهرجان.// انتهى //18:24ت م0278