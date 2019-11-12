الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته في دولة الإمارات، تحضيرًا للمشاركة في الدورة الدولية الودية التي تستمر حتى الـ 20 من الشهر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأدى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب ذياب عوانه باتحاد الإمارات لكرة القدم استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعد غدٍ ضمن الدورة الودية .يُذكر أن الدورة الدولية التي تستضيفها مدينة دبي تضم إلى جانب المنتخب السعودي منتخبات الإمارات، والبحرين، والأردن، والعراق، وسوريا، وكوريا الجنوبية، وأوزبكستان .// انتهى //18:37ت م0279