الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسوقعت جمعية أعمال للتنمية الأسرية ( العاملة في مجال تمكين الشباب والفتيات للانطلاق إلى سوق العمل الحر )، اليوم، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية, لتعزيز أواصر التعاون في مجالات خدمة وتنمية المشاريع النوعية للجمعية , وتشجيع الأعمال المشتركة في مجالات خدمات تنمية المشاريع متناهية الصغر , بهدف تطوير خدماتهم , ودعم مشاريع مختارة من الخدمات المالية وغير المالية، وفق آليات الدعم المتبعة في الشركة والجمعية .وتشمل مذكرة التفاهم، تقديم دورات تدريبية للشباب والفتيات بعد اجتيازهم شروط القبول والمقابلة الشخصية بما يتناسب مع الوظائف المتاحة بالشركة، وذلك بأن تعمل الشركة من خلال مركزها التدريبي بتدريب الفتيات المرشحات من قبل الجمعية لـ 300 وظيفة كول سنتر، بالإضافة إلى تدريب الشباب على أعمال المستودعات وخدمة التوصيل ( 700 وظيفة).وتأتي هذه الاتفاقية ليقين كلا الطرفين بأن التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم خدمات رفيعة المستوى، والتطوير من مستوى المعرفي والعملي لمستفيدي الجمعية والشركة.وﻧﻮه اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻘﺸﻌﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﺠﺪه ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، مبيناً أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ قامت ﺑﻔﻀﻞ ﷲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺸﺎﺑﺎت وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻹﻳﺠﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ وﻓﻖ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﺣﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ.// انتهى //18:37ت م0280