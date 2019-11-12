عمّان 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ صباح اليوم.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، أن التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء فيه، لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة، ولن يفضي إلى أية حلول.وأضاف في بيان صحفي، أن حل مشكلة قطاع غزة تكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاجتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي.وأوضح أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.// انتهى //18:47ت م0281