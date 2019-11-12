رياضي / السويسري روجيه يفوز على الإيطالي ماتيو في بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب
الثلاثاء 1441/3/15 هـ الموافق 2019/11/12 م واس
لندن 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس
تغلب السويسري روجيه فيدر المصنف ثالثا على الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن بنتيجة 7-6 (7-2) و6-3 ، اليوم ضمن مباراته الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب في لندن .
وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل 2 إلى الدور نصف النهائي.
وصنف الإسباني رافايل نادال على رأس المجموعة الأولى (مجموعة أندريه أغاسي) إلى جانب الروسي دانييل مدفيديف الرابع، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس والألماني ألكسندر زفيريف السابع وحامل اللقب ، وفي الجولة الأولى خسر نادال الاثنين أمام زفيريف، فيما تغلب تسيتسيباس على ميدفيديف.
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18:59ت م
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