لندن 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واستغلب السويسري روجيه فيدر المصنف ثالثا على الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن بنتيجة 7-6 (7-2) و6-3 ، اليوم ضمن مباراته الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب في لندن .وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل 2 إلى الدور نصف النهائي.وصنف الإسباني رافايل نادال على رأس المجموعة الأولى (مجموعة أندريه أغاسي) إلى جانب الروسي دانييل مدفيديف الرابع، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس والألماني ألكسندر زفيريف السابع وحامل اللقب ، وفي الجولة الأولى خسر نادال الاثنين أمام زفيريف، فيما تغلب تسيتسيباس على ميدفيديف.// انتهى //18:59ت م0282