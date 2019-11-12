لوزان 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن إيقاف 3 مسؤولين سابقين في اتحاد أميركا الجنوبية ("كونميبول") لمدى الحياة، بينهم الرئيس السابق للاتحاد البيروفي، وذلك بسبب تورطهم في فضائح الفساد .وكشف "فيفا" أنه قرر معاقبة كل من الأمينين العامين السابقين لاتحاد أميركا الجنوبية الأرجنتينيين إدواردو ديلوكا وخوسيه لوس ميسنر والرئيس السابق للاتحاد البيروفي مانويل بورغا لمدى الحياة عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم ، كما غرم كل منهم مبلغ مليون فرنك سويسري (912 ألف يورو) بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي في بيانه.// انتهى //19:01ت م0283