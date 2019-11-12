الدمام 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسعقد المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية اليوم اجتماعه السابع برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن سليمان السلوم بحضور ممثلين عن القطاع الخاص ومديري معاهد الشراكات وعمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد الثانوية الصناعية بالمنطقة الشرقية وذلك بمقر للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بالدمام .وقد افتتح رئيس المجلس اللقاء الذي عقد بمقر الإدارة بالدمام بتقديم الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية على إتاحته الفرصة للقاء أعضاء المجلس والاستفادة من كلماته التوجيهية التي ركزت على الدور المهم لقطاع التدريب التقني والمهني في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وأهمية مواكبة التخصصات لمتطلبات رؤية المملكة 2030 والحرص على إشراك القطاع الخاص في معرفة هذه الاحتياجات.واستعرض أمين المجلس عبدالواحد بن محمد آل يوسف بنود الاجتماع الذي اشتمل على عرض تقرير عن برنامج ( نسيج الحوار المجتمعي ) قدمه إسماعيل المطاوعة ، ثم عرض مبادرة عن قياسات الاهتمامات والقدرات والميول المهنية للطلاب والطالبات ( الإرشاد المهني ) قدمها عضو المجلس مدير عام فرع صندوق الموارد البشرية ( هدف ) بالشرقية عبدالعزيز اليوسف ثم عرض عن إنجازات وحدات المؤسسة بالشرقية لبرامج مبادرة التدريب المجتمعي ( أتقن 5) قدمه مدير مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة علاء العرفج بعد ذلك قدم عضو المجلس رئيس اللجنة التجارية محمد بازياد مبادرة باستحداث مساقات تدريبية وتأهيلية تركز على الوظائف والمهن المرتبطة بصناعة الترفيه.ونتج عن الاجتماع العديد من التوصيات من أبرزها تقديم برامج أتقن وبرنامج السلم المجتمعي في معاهد الشراكات والاستفادة من مبادرة صندوق الموارد البشرية في قياسات الاهتمامات والقدرات والميول المهنية للمتدربين ( الإرشاد المهني ) في مراكز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالوحدات التدريبية بالمنطقة الشرقية والرفع لجهة الاختصاص بالمؤسسة بدراسة استحداث مساقات تدريبية وتأهيلية تركز على الوظائف والمهن المرتبطة بصناعة الترفيه.الجدير أن المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية يهدف لربط منظومة التدريب التقني والمهني بقطاعات الأعمال للتكامل بما يخدم الوطن والمواطن لتحقيق رؤية المملكة 2030 وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ، بما يسهم في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020.// انتهى //19:01ت م0284