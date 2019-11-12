سكاكا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسوقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، عددًا من عقود المشاريع البلدية التابعة لبلدية مركز صوير ، مع عدد من الشركات الوطنية المختصة بـ 12 مليون ريال .وشملت المشروعات التي وقعها أمين منطقة الجوف مشروع سفلتة مشروع مخططات المنح على مرحلتين ، وعقد إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاه " بوليفارد " بالإضافة إلى مشروع توريد آليات و معدات للبلدية .وأكد رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة أن هذه المشاريع تهدف إلى تهيئة البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية التي تهم المواطن والمقيم وفق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:06ت م0286