اقتصادي / اعتماد مشروعات بـ 12 مليون ريال لبلدية صوير
الثلاثاء 1441/3/15 هـ الموافق 2019/11/12 م واس
سكاكا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس
وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، عددًا من عقود المشاريع البلدية التابعة لبلدية مركز صوير ، مع عدد من الشركات الوطنية المختصة بـ 12 مليون ريال .
وشملت المشروعات التي وقعها أمين منطقة الجوف مشروع سفلتة مشروع مخططات المنح على مرحلتين ، وعقد إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاه " بوليفارد " بالإضافة إلى مشروع توريد آليات و معدات للبلدية .
وأكد رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة أن هذه المشاريع تهدف إلى تهيئة البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية التي تهم المواطن والمقيم وفق رؤية المملكة 2030 .
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19:06ت م
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