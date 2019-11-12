رياضي / مدرب النصر وحارسه برادلي جونز ..ولاعب الهلال البرازيلي إدواردو يحصدون جوائز أفضلية شهر أكتوبر
الثلاثاء 1441/3/15 هـ الموافق 2019/11/12 م واس
الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم فوز مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا بجائزة أفضل مدرب عن شهر أكتوبر الماضي .
وشهد أكتوبر الماضي إقامة مباريات الجولات السادسة والسابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، واختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس لشهر أكتوبر ،كما اختارت لاعب الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو أفضل لاعب عن نفس الشهر .
يذكر أن مدرب نادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو ، والأسترالي برادلي جونز حارس فريق النصر، والبرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد قد حصدوا جوائز الأفضلية في شهر سبتمبر الماضي.
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19:09ت م
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