الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم فوز مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا بجائزة أفضل مدرب عن شهر أكتوبر الماضي .وشهد أكتوبر الماضي إقامة مباريات الجولات السادسة والسابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، واختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس لشهر أكتوبر ،كما اختارت لاعب الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو أفضل لاعب عن نفس الشهر .يذكر أن مدرب نادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو ، والأسترالي برادلي جونز حارس فريق النصر، والبرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد قد حصدوا جوائز الأفضلية في شهر سبتمبر الماضي.// انتهى //19:09ت م0288