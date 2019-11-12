الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم ممثلة منظمة الهجرة الدولية لدى اليمن.وتسلّم وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء خطاب اعتماد الممثل الجديد لمنظمة الهجرة الدولية لدى اليمن كريستا روتينشتاينر.وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط وبرامج المنظمة في اليمن لا سيما المتعلقة بمساعدة النازحين اليمنيين وفتح مركز ومكتب جديد للمنظمة بمحافظة مأرب.وتطرق الوزير الحضرمي إلى قضية المهاجرين من القرن الأفريقي, مؤكداً أهمية إيجاد حلول جذرية وشاملة لهذه الظاهرة, معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تقوم بها المنظمة في اليمن.من جهتها أعربت ممثلة المنظمة عن تطلها لتعزيز دورها في اليمن بما ينسجم مع خطتها والاحتياجات المتزايدة.// انتهى //19:44ت م0300