الأمم المتحدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسطالب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش القيادة اللبنانية بتكليف رئيس مجلس للوزراء على وجه السرعة، والشروع بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والتعجيل في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءاتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس.وأوضحت الأمم المتحدة اليوم أن كوبيش اجتمع اليوم مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والسفراء الذين يمثلون أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في قصر بعبدا.وقال المسؤول الأممي: إن الحكومة الجديدة ستتماشى مع تطلعات الشعب وستحظى بدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية "من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب" وهكذا ستكون بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين.ودعا المنسق الخاص إلى اتخاذ إجراءات تمنح الناس الثقة وتضمن أن مدخراتهم المشروعة لمدى الحياة آمنة بحيث يمكنهم مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، محذرًا من أن "الغياب المستمر للعمل التنفيذي والتشريعي يفاقم من الأزمة ويسهم في عدم الاستقرار الاجتماعي."وجدد كوبيش استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم العاجل واتخاذ الخطوات والإجراءات طويلة الأمد التي من شأنها الإسهام في مكافحة ومنع الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة والإسهام في النمو الشامل وخلق فرص عمل للتوصل إلى النمو المستدام والاستقرار في لبنان الذي يعطي الأولوية لحاجات المواطنين لشباب لبنان ونسائه.// انتهى //19:46ت م0301