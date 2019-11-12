الجوف 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تعزيزات لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، شرقي محافظة الجوف اليمنية.وقال موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية، في جبهة المهاشمة، بمديرية خب والشعف بالمحافظة.وأسفـر القصف عن تدمير عـدد من العربات التابعة للميليشيا الحوثية، ومصرع وجرح من كان على متنها.// انتهى //19:47ت م0302