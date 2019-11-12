جيزان 15 ربيع الأول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بلجنة الوعي الفكري اليوم ، اللقاء التعريفي بالدليل التنظيمي لمسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة النبوية في عامها الـ 43 ، وذلك بمركز القيادات بمدينة جيزان.وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي خلال اللقاء أهمية غرس العقيدة والقيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية في نفوس الطلاب وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح في المجتمع التعليمي والمدرسي ، مثمنًا الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة "بنين وبنات" لخدمة أبناء وبنات المنطقة .وشدد على أهمية دور اللجنة في نشر الوعي الفكري داخل المدارس وغرس القيم الصحيحة بين منسوبيها.وشهد اللقاء تعريفاً بالمسابقة التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام وطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وجميع الموظفين والموظفات من منسوبي وزارة التعليم ،وشرحاً عن دليلها التنظيمي ومساراتها وضوابطها وشروط الترشح للمنافسة فيها .// انتهى //19:51ت م0303