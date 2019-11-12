جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واستنطلق آواخر شهر يناير 2020م ، بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف 2020 ، وذلك بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية على ملعب الجولف "رويال غرينز" والنادي الريفي .وقال معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان : "رؤيتنا هي أن تسهم رياضة الجولف في جعل المملكة العربية السعودية الوجهة الأولى لهذه الرياضة ، ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن نستضيف أفضل اللاعبين من حول العالم في بطولة السعودية الدولية للمساعدة في دفع اللعبة إلى الأمام ، ليس فقط في المملكة ، ولكن في جميع أنحاء العالم " .من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي : "نحن سعداء في استضافة النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف بوجود أفضل لاعبي الجولف العالميين ، ونعمل على جعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من أهم الأماكن السياحية على المطلة على البحر الأحمر تماشياً مع رؤية السعودية 2030 " .يُذكر أن ملعب الجولف "رويال غرينز" والنادي الريفي ‏يقع على طول ساحل البحر الأحمر ويضم أحدث الملاعب العالمية في المنطقة الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية ، كما يحتضن مجموعة من المرافق ‏الرياضية والترفيهية والاجتماعية الفاخرة ، بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل بتصاميم فريدة من نوعها تتمتع بموقع ‏متميز على ساحل البحر الأحمر بإطلالات وتصاميم مختلفة.‏// انتهى //19:55ت م0304