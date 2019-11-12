بغداد 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم منخفضا بنسبة 0.65% ,متوقفا عند 481.8 نقطة.وسجل المؤشرانخفاض أسهم 8 شركات وارتفاع أسهم 4 منها فيما حافظت 19 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3,062,914,515 سهما بقيمة 3,224,951,451 دينارا عراقيا تحصلت من إبرام 463 صفقة , شملت 31 شركة مسهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //20:40ت م0307