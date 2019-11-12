ينبع 15 ربيع الاول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسدشّن وكيل محافظة بدر ، محمد عطية الجهني اليوم بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشاركة مدارس قطاع المحافظة ، المرحلة الثانية من مبادرة " بدرنا خضراء " التي ينفذها مكتب وزارة البئية والمياه والزراعة بالمحافظة .وأكد مدير فرع وزارة البئية والمياه والزراعة فيصل الصبحي أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة التصحّر وهي مبادرة مميزة ونوعية لنشر ثقافة التشجير وتأتي بمشاركة جهات خيرية وتطوعية .// انتهى //21:04ت م0316