عام / وكيل محافظة بدر يدشن المرحلة الثانية من مبادرة " بدرنا خضراء "
الثلاثاء 1441/3/15 هـ الموافق 2019/11/12 م واس
ينبع 15 ربيع الاول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس
دشّن وكيل محافظة بدر ، محمد عطية الجهني اليوم بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشاركة مدارس قطاع المحافظة ، المرحلة الثانية من مبادرة " بدرنا خضراء " التي ينفذها مكتب وزارة البئية والمياه والزراعة بالمحافظة .
وأكد مدير فرع وزارة البئية والمياه والزراعة فيصل الصبحي أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة التصحّر وهي مبادرة مميزة ونوعية لنشر ثقافة التشجير وتأتي بمشاركة جهات خيرية وتطوعية .
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21:04ت م
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