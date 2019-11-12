بريدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم اليوم محاضرة توعوية عن (خلق الأمانة) بمدينة تدريب الأمن العام بالقصيم ألقاها المستشار الشيخ عبدالله بن راشد الفهيد، بحضور أكثر من 900 متدرب .وركز الفهيد خلال حديثه على الإخلاص في أداء الأمانة، مبيناً أنها من أخلاق سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.وتأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة والتي تحظى بدعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله .// انتهى //21:28ت م0320