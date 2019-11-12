تبوك15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأجرت أمانة منطقة تبوك اليوم، عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395 - 1396هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك، تقديراً لمشاركتهم مع القوات السعودية بالأردن وسوريا.وأوضحت أمانة المنطقة أن عملية سحب القرعة التي تستمر يومين شملت أكثر من 140 شخصا المستكملين بياناتهم , مؤكدةً حرص الإدارة على تسخير إمكاناتها لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقتٍ ممكن، وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح.// انتهى //21:42ت م0322