غزة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واساُستشهد شابان فلسطينيان اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية في غزة بأن طائرة استطلاع استهدفت بصاروخ مجموعة من الفلسطينيين في عزبة بيت حانون ما أدى إلى استشهاد الشابين عبد الله عوض ساكب البلبيسي وعبد السلام رمضان أحمد أحمد ونقل جثمانهما إلى المستشفى في بلدة بيت لاهيا المجاورة.وباستشهاد الشابين البلبيسي وأحمد، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع اليوم إلى سبعة شهداء، إضافة إلى إصابة 53 فلسطينيا.// انتهى //21:52ت م0324