الداير 15 ربيع الأول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019م واستفقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع اليوم عددًا من المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة.وشملت الجولة الطريق الرابط بين موقعي العزة و العين الحارة، وطريق آل يحيى وطريق عثوان وطريق "جبل آل قطيل "، والتقى بالأهالي مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم من مشروعات الطرق وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.// انتهى //23:16ت م0335