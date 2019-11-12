بغداد 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الانتخابات المحلية إلى موعد يحدد لاحقا.وكان من المفترض إجراء هذه الانتخابات في العشرين من أبريل العام القادم.ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بالاعتبار أن يكون جميع أعضاء المفوضية من القضاة.وخول مجلس الوزراء وزارة الكهرباء التعاقد بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – الأردني// انتهى //23:50ت م0337