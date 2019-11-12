القاهرة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسفاز منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي لكرة القدم على نظيره الإيفواري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقامة حاليا بمصر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.سجل هدف الفوز تيبوهو موكوينا في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد منتخب جنوب افريقيا إلى 4 نقاط ويتصدر المجموعة يليه كوت ديفوار التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط ثم زامبيا برصيد نقطة واحدة وأخيرا نيجيريا برصيد صفر نقاط.// انتهى //23:51ت م0338