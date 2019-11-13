واشنطن 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عددًا من الموضوعات المتعلقة بسوريا وإيران والتجارة.وكتب دير في سلسلة تغريدات على تويتر إن الزعيمين أكدا مجدداً التزامهما باستمرار التنسيق بشأن سوريا, كما عبرا أيضاً عن قلقهما بشأن الخطوات التي تتخذها إيران لتطوير برنامجها النووي.وشدد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال على أهمية ضمان‭‭‭ ‬‬‬فرص متساوية للشركات الأمريكية.// انتهى //00:04ت م0339