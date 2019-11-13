القاهرة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسفاز منتخب نيجيريا الأولمبي لكرة القدم على نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في ختام مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المقامة في مصر حاليا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.وبهذا الفوز، رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا (4 نقاط) متفوقاً على كوت ديفوار الثالث (3 نقاط) بفارق الأهداف، بينما احتل منتخب زامبيا المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.// انتهى //00:05ت م0341