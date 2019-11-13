أبيدجان 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي بمعالي رئيس البرلمان الإيفواري أمادو سوماهورو في العاصمة أبيدجان اليوم.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الكوت ديفوار وسبل تعزيزها.وأكد السفير السبيعي العمل على تطوير العلاقات في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، لا سيما في المجال الاقتصادي نظرًا للإمكانيات وفرص الاستثمار الموجودة في البلدين.// انتهى //00:11ت م0345