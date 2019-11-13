القاهرة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات عدوان الاحتلال الإسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم، والذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.ودعا السلمي في بيان أصدره اليوم ووزعه البرلمان العربي بالقاهرة المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.وحمّل رئيس البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها لأهداف مدنية في قطاع غزة بالطائرات، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان , مؤكداً دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.// انتهى //00:12ت م0346